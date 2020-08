Due arresti al traforo del Monte Bianco

K.A., cittadino kosovaro di 39 anni e S.A, 34enne tedesco di origini tunisine sono stati arrestati ieri, mercoledì 12 agosto, dalla polizia di Frontiera in servizio al traforo del Monte Bianco.

Il kosovaro stava entrando in Italia a bordo di una Volkswagen Golf; dai controlli è emerso nei suoi confronti un mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Sarajevo per il reato di corruzione. E' stato arrestato e condotto al carcere di Brissogne, a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Torino.

S.A. è stato invece respinto dalla dogana francese e a bordo della sua vettura, viaggiavano due cittadini libici e un tunisino privi dei documenti validi per l’espatrio. Il tedesco di origini tunisine è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, mentre i due passeggeri libici sono stati denunciati per false dichiarazioni all'Autorità giudiziaria.