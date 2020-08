Al Forte di Bard acrobazie, danza e poesia nello show Toren dei Sonics

Sul palco della Piazza d’Armi del Forte di Bard domenica 16 agosto alle ore 21, 30 si fonderanno colore, poesia, forza fisica, danza e acrobazie nello spettacolo 'Toren' proposto dalla compagnia Sonics, tra i primi rappresentanti italiani nel mondo del Teatro acrobatico aereo.

Presentato in anteprima mondiale al Fringe Festival di Edimburgo, Toren è un vero e proprioinno al colore, simbolo di felicità, passione e speranza. In questo spettacolo i Sonics mettono da parte la drammaturgia, per concentrarsi sulla sperimentazione visiva, sull’immaginazione e su un proiettarsi in una nuova dimensione, con uno sforzo dei performers per superare i propri limiti e trovare nuove soluzioni artistiche.

Toren è innovativo, ma non tradisce le origini della compagnia e l’indole da sempre applaudita e capace di suscitare grande sorpresa. Lo spettacolo suggerisce una riflessione: tutta la magia e l’emozione che il colore è in grado di creare si perdono man mano che l’essere umanodiventa adulto.

Toren è uno show visivo ricco di sfumature, nato con l’intento di far riaffiorare le nostreemozioni, le esperienze e le avventure del nostro vissuto, ricordi sempre imprevedibili emutevoli, come mutevole è la scenografia ad elastici presente in scena, che ad ogni quadrocambia composizione, forma e colore, consegnandoci immagini sempre diverse.

L’avventura Sonics nasce nel 2001, da un’idea di Alessandro Pietrolini e Ileana Prudente tuttora, rispettivamente, performer, autore degli spettacoli e direttore artistico della compagnia (Alessandro) e performer, costumista e coreografa (Ileana); il progetto diventa realtà con l’arrivo del manager Fanzia Verlicchi nel 2003.

Nel 2010 la compagnia decide di intraprendere la sua prima tournée teatrale e da allora i Sonics hanno calcato i palchi di centinaia di teatri, festival e grandi eventi in tutto il mondo.

Hanno preso parte a importantissimi eventi mediatici come la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Torino 2006 e la cerimonia di inaugurazione dello Stadio Olimpico di Kievper gli Europei di Calcio del 2012.

La compagnia è formata da uno staff di ginnasti, ballerini e atleti molto preparati chetutti i giorni si allenano duramente e insieme creano coreografie acrobatiche e nuoveevoluzioni aeree su speciali e originali macchine sceniche di loro invenzione.

Prevendite: Biglietti in vendita al costo di 10 euro (tariffa unica) sui portali midaticket.it, fortedibard.it ealla Biglietteria del Forte di Bard. Per informazioni chiamare il n. 0125 833811.