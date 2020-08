Prix régional bénévolat, derniers jours pour candidatures

Prix régional du bénévolat: dernier jours pour poser les candidatures. Le terme est fixé au 31 août prochain. L'édition 2020 est dédiée aux fragilités créées par l'épidémie, assignant les prix aux projets visés à sortir de la phase la plus critique à travers des actions dans les secteurs social, sanitaire et éducatif.

Arrivé à son a onzième édition, le Prix régional pour le Bénévolat est organisé par le Conseil régional en collaboration avec CSV et il est soutenu par les Lions Clubs "Aosta Host" et "Aosta Mont-Blanc" et par les Rotary Clubs "Aosta" et "Courmayeur Valdigne" et par la section valdôtaine de l'Associazione nazionale Alpini. Son but est de valoriser le rôle du bénévolat dans la société et de diffuser la culture de la solidarité. La participation est ouverte pour les organisations de bénévolat, les associations de promotion sociale, les groupes de bénévoles et les sujets ayant finalités sociales qui travaillent è travers des bénévoles en Vallée d'Aoste.

Le Prix est composé par une contribution de 5.000 euros pour le projet gagnant et par cinq prix de 4.000 euros chacun. Le règlement et la fiche de candidature sont présentés dans la page web du Conseil de la Vallée. (ANSA)