Pontey: La Giunta Tillier delibera la messa in sicurezza impianto elettrico delle scuole

Dopo l’illuminazione pubblica, il cui intervento di efficientamento energetico si è concluso con l’installazione su tutto il territorio di lampade a basso consumo con tecnologia Led, l’Amministrazione comunale di Pontey continua nella direzione di promuovere il risparmio energetico, di diminuire l’inquinamento luminoso ed i costi di manutenzione.

Rudy Tillier

La Giunta comunale ha infatti approvato ieri, lunedì 10 agosto, il progetto che riguarda sia la scuola dell’infanzia che la scuola primaria, quest’ultima già destinataria in precedenza di un intervento di sostituzione dei serramenti. La spesa, pari ad euro 50.000, trova copertura attraverso apposito finanziamento statale derivante dalla legge 160/2019.

"I lavori, la cui esecuzione verrà concordata con l’Istituzione scolastica in modo tale da non ostacolare l’attività didattica - evidenzia il sindaco, Rudy Tillier - consistono nella messa in sicurezza dell’impianto elettrico di illuminazione degli ambienti interni e di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse energetiche".

Infatti è prevista la sostituzione ed installazione di nuovi corpi illuminanti a basso consumo con tecnologia Led, in quanto vetusti e spesso non correttamente funzionanti.