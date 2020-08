Charvensod: Variazione da oltre 500 mila euro per migliorare strade e servizi

Approvata all’unanimità, dal Consiglio comunale di Charvensod riunitosi mercoledì scorso per l'ultima seduta di legislatura, un'importante variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, per un importo di 511mila euro.

In entrata vi sono i 150mila euro dalla Regione, che saranno spesi attraverso piccoli appalti (dai 30 ai 50mila euro) per manutenzioni di strade o del patrimonio immobiliare, lavori per quali saranno invitate le imprese locali. Altri 127mila euro (di cui 34mila a carico del Comune) arrivano dal finanziamento del Gal per il progetto di valorizzazione della rete sentieristica della parte alta del territorio. Inoltre. 68mila euro dell’avanzo di amministrazione saranno in gran parte utilizzati per investimenti generali sugli impianti sportivi.

Il sindaco di Charvensod, Ronny Borbey, ha reso noto che riducendo la pressione fiscale delle aliquote Imu 2020 a carico dei cittadini, come deciso per ridurre il disagio economico derivante dalla crisi Covid, si è generato un minor introito di 25mila euro per l’Amministrazione, che sarà finanziato con economie interne. Ridote anche le tariffe Tari 2020 e introdotte misure agevolative per le categorie di utenza non domestica costrette a sospendere l’attività o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia.

Il sindaco ha concluso il suo intervento ricordando che è in dirittura d’arrivo il progetto con Gressan, Jovençan e Nus per il project financing relativo al servizio di pubblica illuminazione.