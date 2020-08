Tre asini cadono nel torrente Artanavaz, uno è salvato dai Vigili del fuoco

Forse si sono spaventati per la presenza di animali selvatici e sono scappati, tre asini che verso le 11 di ieri, martedì 4 agosto, a Saint-Rhémy en Bosses sono finiti nelle acque del torrente Artanavaz. Due sono morti annegati, un terzo asino è stato recuperato e salvato, benchè ferito, dai Vigili del fuoco dell'unità speleologico-fluviale del Comando di Aosta.

I pompieri, debitamente equipaggiati e formati per eseguire interventi in ambiente non convenzionale, si sono calati nel torrente per imbragare l'animale ferito e poterlo recuperare con l’ausilio dell’elicottero. L'intervento, portato a termine in collaborazione con il Corpo forestale valdostano, è stato lungo e complesso, le squadre sono rientrate in caserma dopo le 18.