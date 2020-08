In salvio due alpinisti rimasti bloccati in parete per la perdita di uno scarpone

Sono stati otto gli interventi del Soccorso alpino valdostano oggi, sabato 1 agosto, lungo vie alpinistiche e sentieri.

Si è trattato di incidenti non gravi a escursionisti e a persone colte da malore. L'intervento più significativo, in elicottero al Pilone Centrale del Freney, a quota 4400 mt circa, è avvenuto questa mattina all'alba, per il recupero di due alpinisti francesi illesi ma bloccati a causa della perdita di uno scarpone.

I due erano in sosta su una cengia da ieri pomeriggio, ma non era stato possibile recuperarli a causa di una nube in quota che non permetteva l'avvicinamento in sicurezza, nonostante diversi tentativi effettuati.