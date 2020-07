Intervento del Soccorso alpino valdostano in elicottero, questa mattina venerdì 31 luglio a Ville sur Sarre, per il recupero di un pilota di parapendio precipitato a terra da un'altezza di alcune decine di metri, forse a causa di una manovra errata in condizioni di forte vento.

Il parapendista, un valdostano di 65 anni, ha riportato un politrauma ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale 'Parini' di Aosta in prognosi riservata.