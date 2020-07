Al via il bando per la nuova scuola al Villair di Quart

E' stata avviata ieri mercoledì 29 agosto, la procedura aperta per l’affidamento in appalto regionale dei lavori di costruzione della nuova scuola pubblica in località Villair, a Quart. Il termine per le offerte scadrà alle ore 12 del 18 agosto; l'importo di gara, compreso degli oneri di sicurezza, è di circa sei milioni e 200 mila euro. L'edificio ospiterà scuole primairie e medie.

"Finalmente ce l'abbiamo fatta - commenta l'assessore regionale all'Istruzione, Chantal Certan - superata una serie di ostacoli burocratici, abbiamo recuperato lo 'storno' dei fondi che erano destinati alla scuola prefabbricata di Tsamberlet, frutto di un mutuo acceso con il ministero dell'Istruzione per lo sviluppo dell'edilizia scolastica".