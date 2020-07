Il Csv dona alle associazioni di volontariato kit igienico-sanitari

Prosegue, in collaborazione con l’assessorato regionale alla Sanità, la campagna organizzata dal Coordinamento servizi volontariato-Csv di Aosta per l'acquisto e la distribuzione dei dispositivi di protezione per limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Circa cinquanta kit igienico-sanitari sono già stati donati dal Csv alle associazioni di promozione sociale ed alle organizzazioni di volontariato, e altri sono ancora a disposizione di chi ne farà richiesta.

I kit sono finanziati attraverso i fondi del piano operativo per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del Codice del Terzo settore.

Ogni kit è composto da cento mascherine chirurgiche certificate, un gel igienizzante, un disinfettante per superfici ed un pacco di salviettedisinfettanti.

Le associazioni sono invitate a ritirare la borsa contenente i materiali igienico-sanitari presso gli uffici del CSV in via Xavier de Maistre 19 ad Aosta dal martedì al venerdì, conorario 9-12. Per informazioni info@csv.vda.it.