Furti ad Aosta, colpiti anche i giostrai

"Ecco, magari così si finisce di dare sempre la colpa ai giostrai.." ha commentato sui social un'aostana alla notizia che i ladri la notte scorsa non hanno risparmiato nemmeno le casse del Luna Park che come ogni estate anche quest'anno si è fermato ad Aosta per qualche tempo.

Il bottino risulta misero anche perchè la sera gli incassi vengono messi al sicuro e resta solo il fondo cassa, ma i danni agli apparecchi ammontano a diverse centinaia di euro. Le Forze dell'ordine incaricate delle indagini stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona nella speranza di trovare indizi importanti.