Non Solo Show Cooking in Valle d’Aosta – Chef au Marché

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Coldiretti Valle d’Aosta, Unione Cuochi regionale Valle d’Aosta, Slow-food Valle d’Aosta e con il supporto logistico dei Comuni in cui si svolgeranno gli appuntamenti in calendario, ha lo scopo di valorizzare i prodotti del territorio attraverso la realizzazione di finger food e piatti d’eccellenza offerti in degustazione con abbinamento di vini locali, e di promuovere il mercato dei prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli della Regione.

Durante ogni appuntamento, che avrà inizio alle ore 17,00, verrà effettuato un approfondimento in merito alle diverse filiere agroalimentari, con la presentazione e l’illustrazione dei prodotti DOP, DOC e PAT utilizzati nella preparazione dei piatti e il coinvolgimento dei tecnici del settore e dei produttori di volta in volta coinvolti.

Non Solo Show Cooking vuole essere un’importante occasione per promuovere l’enogastronomia regionale in diverse località della Regione, in un’ottica di valorizzazione integrata del territorio nel suo insieme.

La proficua collaborazione instaurata con l’Unione regionale Cuochi Valle d’Aosta e la sinergia con i produttori che partecipano al mercato di Coldiretti Valle d’Aosta, daranno modo di apprezzare le eccellenze del territorio a partire dalla produzione sino alla cucina.

La partecipazione alle degustazioni, gratuita, previa prenotazione in loco, sarà contingentata e svolta in applicazione alle disposizioni anti Covid-19 in vigore.

Di seguito gli appuntamenti in programma:

Giovedì 6 agosto, a Cogne, Fontina Dop, la regina del tagliere valdostano, mocetta e mécoulin

Chef Vanja Covili Faggioli - Hotel Miramonti di Cogne

Mercatino dalle ore 9.30 alle ore 19

Mercoledì 12 agosto, a Pré-Saint-Didier, Sapori della tradizione: Valle d’Aosta Jambon de Bosses Dop e formaggi di capra.

Chef Paolo Griffa - Grand Hotel Royal e Golf di Courmayeur

Mercatino dalle ore 15 alle ore 19

Domenica 23 agosto ad Ayas, frazione Champoluc, Tradizioni di montagna: Valle d’Aosta Fromadzo Dop, Valle d’Aosta Lard d’Arnad Dop, miele e castagne.

Chef Luca Gubelli - CampZero Active Luxury Resort di Champoluc.

Mercatino dalle ore 9.30 alle ore 19