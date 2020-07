Pontey: Ad agosto i centri estivi per ragazzi delle medie ed elementari

Le settimane saranno dal 10 al 14 agosto e dal 17 al 21 agosto per i ragazzi delle medie ed elementari (2006-2013).

Sarà un esperienza diversa dagli altri anni ma sarà sicuramente un'esperienza di comunità per riprendere il nostro cammino insieme in questa "nuova normalità".

Il link per l'iscrizione. Fino a domenica sarà aperto solo per i residenti a Pontey, da lunedì gli eventuali posti liberi saranno coperti con i non residenti.

"In questi giorni - assicurano gli organizzatori - ci stiamo attrezzando per organizzare il tutto secondo i criteri regionali per garantire la sicurezza di tutti: per qualsiasi dubbio chiedete senza esitare".