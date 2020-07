Criminal love, nouveau single artiste Dolche

Criminal love, le nouveau single de l'artiste italo-française Dolche, enregistré chez Christine Herin, de son vrai nom Christine Herin, est disponible en téléchargement numérique et sur toutes les plateformes streaming.



La chanson est tirée du nouvel album de chansons inédites qui sortira à l'automne 'Exotic Diorama' (Crisalide Records). Criminal Love, écrit et arrangé par Dolche elle-même, est une chanson que l'artiste a voulu dédier à sa femme. Une ballade rock au son acoustique et aux incursions folkloriques enrichie par le son d'une ancienne vibraphonette des années '50. 'Exotic Diorama' est le premier album du nouveau projet Dolche, anticipé par la sortie de 5 titres, dont le dernier est 'Big Man', sorti le 18 juin.



Ce single, dans lequel Dolche aborde la question de la diversité, est accompagné d'une vidéo dans laquelle l'artiste mélange, à travers la technique Deepfake, les visages des passants dans les rues de New York, créant ainsi de nouveaux êtres humains qui brisent les préjugés liés à la race, la religion et le sexe (vidéo au lien: https://youtu.be/Nz1rhjOSSps). Christine Herin, qui a vécu et travaillé entre Rome et New York pendant des années, a déjà 5 albums à son actif et s'est produite dans des centaines de concerts à travers l'Europe sous le pseudonyme de Naif Herin.



Son nouveau projet Dolche est un hommage aux ambiances rétro et nostalgiques dépeintes dans le chef-d'œuvre cinématographique de Federico Fellini 'La Dolce Vita'. L'artiste se présente avec un style particulier et captivant agrémenté d'une couronne de fleurs et de cornes de vache en hommage à ses origines valdôtaines.