Gressan: Il fondo 'tibetano' di Maurizio Villa in mostra alla biblioteca comunale

E' composta da 26 scatti eseguiti in 20 anni di esplorazione la mostra fotografica che sarà inaugurata venerdì 17 luglio alla Biblioteca di Gressan. Sono scatti di Maurizio Villa, gressaen a tutti gli effetti pur essendo nato l'1 gennaio 1945 a Sanremo. Laureato in Chimica all’Università degli studi di Torino, Villa lavorò per molti anni nel settore della medicina nucleare, come esperto di radiofarmaci.

Nel 1999 decise di compiere il giro del mondo in bicicletta; dopo il suo primo viaggio in Tibet rimase talmente colpito che vi ritornò altre quattro volte, per poi continuare ad esplorare Ladakh, Spiti, Sikkim, Arunachal, Mustang nepalese e Buthan, le terre dell’antico Tibet.

Nel 2019 Villa donò alla biblioteca di Gressan la sua libreria personale di libri nuovi e antichi sul Tibet e sui luoghi limitrofi, raccolti in circa trent’anni di viaggi e studio.

Quest’esposizione nasce dunque a seguito della donazione del fondo 'Maurizio Villa', che comprende 385 libri e si compone principalmente di volumi in lingua inglese, italiana e francese oltre che di alcuni testi in lingua tibetana e cinese; una raccolta che racconta dell’amore per il Tibet e per il suo popolo, un popolo di montagna, dalla storia antichissima, oggi oggetto di attenzione di molti settori della cultura, dall’etnografia alla politica, dalla spiritualità all’alpinismo, alla geografia di viaggio.

Ad impreziosire il fondo, oltre ad alcuni libri antichi e rari, si trovano una settantina di volumi d’epoca antecedenti la prima guerra mondiale, tra cui molte prime edizioni che permettono al lettore di immergersi in un mondo ormai lontano, dove viaggiatori, perlopiù inglesi e francesi, si muovono in un’atmosfera creata da esperienze di autentica sorpresa e meraviglia.

Tenuto conto degli spazi della sede, nel rispetto delle disposizioni sanitarie, giovedì 16 luglio è previsto un evento privato al quale parteciperà Villa e si potrà così approfondire con lui le motivazioni della scelta di donare questi libri alla biblioteca; l’evento sarà registrato e pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Gressan.