Torna Explorelab, alla scoperta di Rhemes S.Georges

Migliorare la qualità del sistema turistico territoriale, in una logica di sostenibilità" attraverso "una serie di azioni di comunicazione e promozione, la creazione e valorizzazione di spazi e itinerari di scoperta del territorio e la sperimentazione di servizi innovativi".

E' quanto prevede il progetto ExplorLab, compreso nel Piano Integrato Territoriale Graies Lab (Generazioni Rurali Attive Innovanti e Solidali), finanziato nell'ambito del programma europeo di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Alcotra 2014-2020 e giunto al secondo anno di attuazione.

L'iniziativa ha un respiro sia transfrontaliero sia interregionale, unendo la Valle d'Aosta a realtà piemontesi e francesi. Per l'estate 2020 è previsto il rafforzamento delle iniziative turistiche sul territorio di Rhêmes-Saint-Georges "attraverso esperienze in natura e con la natura, progettate e organizzate per soddisfare le esigenze di scoperta e attività all'aria aperta per chi, fra mille dubbi e timori legati all'emergenza Covid, sceglierà di lasciare la sicurezza di casa propria e della propria area di residenza per una vacanza sulle nostre montagne".

La piccola ma dinamica località valdostana propone 10 eventi turistici, fra cui quattro laboratori di educazione ambientale all'aperto per bambini, tre escursioni in e-bike e tre esperienze di scoperta della natura a piedi. Il programma: si parte il 23 luglio con "alba in quota" che accompagnerà i mattinieri a godere del sorgere del sole da una posizione privilegiata; il 30 luglio passeggiata notturna per vivere il fascino della natura di notte; il mese di agosto si apre con la "magica sera in e-bike", itinerario pre-serale per pedalare con Mtb a pedalata assistita mentre scende la sera.

Inoltre i primi quattro lunedì di agosto sono dedicati ai bambini con laboratori di educazione ambientale all'aperto con diverse tematiche: lo scoiattolo, l'ecosistema bosco, la metamorfosi negli insetti e la biodiversità nei fiori. Per valorizzare la dotazione di e-bike sono previste anche attività di scoperta dei villaggi (18 agosto) e della zona del Petit Mont Blanc (26 agosto) in sella a biciclette a pedalata assistita. Gran finale il 31 agosto con la passeggiata alla scoperta della natura adatta a tutta la famiglia.