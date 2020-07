Aosta: Flashmob di Lega Giovani VdA contro nuove panchine in via Losanna

"Siamo perplessi per le panchine posizionate in via Losanna dall'amministrazione comunale di Aosta". A dirlo è Manuel Cipollone, coordinatore della Lega Giovani Valle d'Aosta che ieri pomeriggio ha organizzato un flashmob in via Losanna, vicino alle nuove panchine-fioriere installate dal Comune.

"Non è la prima volta che decori urbani di dubbio gusto come questi vengono posizionati in città - afferma Cipollone - ci chiediamo, osservando anche le panchine dell'Arco d'Augusto e la fontana di piazza Roncas, se davvero l'amministrazione Centoz vuole lasciare questo pessimo ricordo di sé. La giunta Centoz non solo non è stata in grado di amministrare la città di Aosta ma ha contribuito ad aumentarne il degrado con decori urbani che nulla hanno di decoroso".

Il flashmob, "volutamente provocatorio - prosegue il coordinatore dei giovani leghisti valdostani - è infatti un funerale simbolico alla bellezza di Aosta uccisa dal malgoverno di Centoz. Per fortuna l'amministrazione Centoz ha i giorni contati. Crediamo fermamente che l'amore per la propria città si veda già nelle piccole cose. Se la Lega riuscirà a vincere le elezioni comunali partiremo anche dalla riqualificazione di zone come questa".