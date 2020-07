Grave 35enne verreziese rinvenuto lungo la massicciata della ferrovia

Indagano i carabinieri per accertare cos'è accaduto a un 35enne di Verres che alle 20 di ieri, lunedì 6 luglio, è stato rinvenuto semincosciente ai piedi della massicciata della ferrovia a circa 300 metri dalla stazione. E' stato il macchinista di un treno in transito a dare l'allarme. L'uomo ha riportato diversi traumi; soccorso dal 118 e trasportato poi in elicottero all'ospedale di Aosta è stato preso in carico dai medici del Pronto soccorso.

Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata. Ignote, al momento, le cause della caduta; i militari non escludono nessuna ipotesi, dall'incidente a una collutazione, oppure un gesto anticonservativo.