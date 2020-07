Aosta: Nuove panchine-fioriere in via Losanna

Mancano ancora i fiori negli appositi vani, ma è comunque iniziata oggi in via Losanna ad Aosta la posa di 14 panchine con fioriera integrata acquistate e installate dal Comune. Ogni struttura è dotata di due sedute in metallo posizionate in modo da guardare alternativamente le vetrine di un lato della strada e quelle del lato opposto, ogni seduta è affiancata da una fioriera.

Gli arredi sono modulari e sono stati posizionati in allineamento con i dehors dei locali nella via; sono realizzati in pietra ricostruita e acciaio verniciato. Dopo l'allestimento delle panchine-fioriere sarà la volta della posa delle piante e della nuova segnaletica; sono previste piante perenni di tonalità bianca e rosa. Gli arredi erano stati scelti lo scorso anno dalla vicesindaca, Antonella Marcoz e dall'allora assessore al Decoro urbano, Andrea Paron, dopo una serie di incontri con i commercianti.