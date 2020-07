Morto per malore Nello Charbonnier campione di volo in mongolfiera

A causa di un malore è morto Nello Charbonnier, fondatore nel 1982 della 'Charbonnier Mongolfiere', una delle più prestigiose compagnie aerostatiche d'Italia. Ha avuto un infarto mentre era in montagna nella zona di punta Chaligne. Aveva 68 anni ed era stato tre volte campione nazionale di mongolfiere (1998, 1999, 2001). Per la sua attività aveva volato nei cieli di mezzo mondo. E' stato il primo italiano a volare sopra il Polo Nord in mongolfiera.