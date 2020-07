Dal Gal VdA quasi 1,5 mln per valorizzazione turistica del territorio

Migliorare la fruibilità del territorio sotto il profilo del turismo rurale, attraverso interventi di valorizzazione turistica. Questo l’obiettivo del bando 7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, che ha visto una partecipazione numerosa tra Comuni, Unités des Communes e Enti parco.

Sono 13 i progetti finanziati, per un importo totale di € 1.840.000 con un contributo pari all’80%, di € 1.472.000,00 che puntano ad integrare l’offerta outdoor, attraverso la creazione e la valorizzazione di strutture e itinerari escursionistici e il miglioramento dei servizi legati all’offerta turistica.

Nello specifico si tratta di progetti di riqualificazione della rete sentieristica, di valorizzazione e sistemazione di tracciati ciclabili di media montagna tra Rû, vigneti, borghi, castelli e di itinerari ciclopedonali ad alta quota.

Il fil rouge che unisce questi progetti è la volontà di offrire percorsi esperienziali che consentano di poter vivere il territorio attraverso un coinvolgimento multisensoriale, apprezzandone gli aspetti naturalistici, rurali e culturali sia a piedi che in mountainbike. Sono inoltre stati finanziati progetti per la creazione di climbing park e di palestre di arrampicata sportiva all’aperto, nonché per la riqualificazione e l’ampliamento di un percorso di barefooting.

Particolare attenzione è stata rivolta alla mobilità sostenibile, prevedendo in molti percorsi la possibilità di ricaricare l’e-bike attraverso colonnine di ricarica.

Interessante rilevare come siano stati premiati quegli enti che, ragionando in una dimensione sovracomunale, hanno avviato sinergie con i comuni limitrofi al fine di creare un’offerta turistica congiunta, a dimostrazione di come il “fare sistema” e il “condividere”, per accrescere la propria presenza dimensionale è una carta vincente e anche una necessità sempre più attuale.

“La risposta delle amministrazioni pubbliche è stata importante - commenta il Presidente del GAL, Alessandro Giovenzi - infatti sono state presentate 26 domande di finanziamento per una richiesta totale di 2.896.000 €, il doppio dei fondi disponibili. La dotazione finanziaria del bando, che è stata peraltro aumentata proprio per cercare di soddisfare più domande, non è tuttavia sufficiente a finanziare tutti i progetti. L’auspicio, qualora vi sia un prolungamento dell’attuale programmazione 2014-2020 con risorse economiche aggiuntive, è che sia possibile finanziare gli altri interventi in graduatoria. Mi preme infine sottolineare come in questi mesi, particolarmente difficili per tutti, non sia stato semplice portare avanti le attività di valutazione dei progetti. Sono però molto soddisfatto dell’operato svolto dagli uffici e dalla Commissione tecnica di valutazione in quanto sono riusciti a svolgere il lavoro in maniera impeccabile.”

Per conoscere gli enti finanziati e i relativi interventi consultare il sito del GAL: www.gal.vda.it