Stabile il quadro clinico di Gualtiero Giovanardi, caduto dalla bici lungo il sentiero dell'Epée

I medici non sciolgono la prognosi ma restano stabili le condizioni cliniche dell'aostano Gualtiero Giovanardi, 62 anni, caduto dalla bicicletta lungo la strada sterrata che porta al rifugio Chalet de l'Epée, nella Valgrisenche. L'incidente è avvenuto venerdì scorso; Giovanarsi è ricoverato nel reparto di Rianimazione con un politrauma ed un trauma cranico.

Molto conosciuto in Valle, l'aostano è un funzionario della Polizia di Stato in congedo e per diversi anni ha lavorato come capo della Sicurezza al Casino de la Vallée di Saint-Vincent.