Grave 74enne uscito di strada con l'auto a Challand

E' ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta in prognosi riservata con politrauma, un 74enne valdostano rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in località Sizan di Challand-Saint-Victor poco dopo le 17 di ieri.

In base ai primi riscontri, l'uomo ha perso il controllo dell'auto che guidava, uscendo dalla corsia. Le sue condizioni sono al vaglio dei sanitari. Sul posto sono intervenuti il 118, il gruppo taglio dei Vigili del fuoco e i carabinieri che hanno effettuato gli accertamenti per chiarire cause e dinamica dell'incidente.