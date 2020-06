Valgrisenche, tratti in salvo due ferratisti in difficoltà

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano ieri sera, a Valgrisenche, per portare a valle due escursionisti in difficoltà. La richiesta di aiuto è arrivata poco dopo le ore 21 alle Guide del soccorso di Valgrisenche, allertati da due persone in discesa dalla ferrata 'Bethaz-Bovard', alla Becca d’Aouille.

I due hanno avuto problemi nell’attraversamento di un torrente, ingrossato dalle alte temperature e sono rimasti bloccati sul greto. Il Capo dei soccorritori di Valgrisa ha inviato sul posto due guide che hanno aiutato gli escursionisti in difficoltà utilizzando delle corde per agevolare la discesa e il rientro in sicurezza.

L'operazione si è conclusa con successo; gli escursionisti sono in buone condizioni fisiche e non hanno avuto necessità di intervento sanitario.

Il direttore del Soccorso Alpino Valdostano, Paolo Comune, sottolinea il fatto che i tempi di intervento e l'efficacia del soccorso "sono stati facilitati dalla presenza di operatori e tecnici del Soccorso Alpino attivi in zona e con un'ottima conoscenza del territorio".