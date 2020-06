La Thuile MTB apertura impianti e novità 2020

Finalmente ci siamo, sabato 4 Luglio parte la stagione estiva 2020 di mountain bike a La Thuile e con lei la voglia di riscoprire la libertà di muoversi e la passione per lo sport all’aria aperta tra i sentieri e le alte vette valdostane.

Un pensiero non può tuttavia non andare a quello che abbiamo passato negli ultimi mesi e per questo la Scuola MTB di La Thuile lancia un’iniziativa rivolta a tutti gli operatori sanitari che hanno dedicato anima e corpo a salvare tante vite, lavorando sotto pressione con grande senso di responsabilità.

Chi più di loro ha diritto di una pausa rigenerante? E allora per lanciare un piccolo messaggio e dire a modo nostro grazie, la Scuola MTB La Thuile offre gratuitamente tour guidati e lezioni di guida a tutti gli operatori che vorranno venire a trovarci.

Giocare con la bicicletta è un bellissimo modo per staccare la spina e farlo in compagnia dei nostri maestri e guide significa anche arricchire il proprio bagaglio di esperienza di guida potendo percorrere sentieri ed esplorare zone che altrimenti non avremmo mai scoperto.

Riguardo all’utilizzo degli impianti di risalita che servono il Bike Park di La Thuile, verranno messe in atto tutte le precauzioni necessarie e azioni indicate dai decreti, quindi file distanziate in biglietteria e alle seggiovie, dove si potrà salire due alla volta.

Una delle novità del 2020 sarà la possibilità di acquistare il biglietto per gli impianti direttamente online dal sito internet lathuile.it.

Lo staff dei trail builder è già oggi al lavoro per preparare al meglio tutta l’area didattica della scuola di MTB alla base degli impianti e la rete sentieristica nella parte più bassa in quota. Si attende lo scioglimento della neve per lavorare anche la zona alta dei trail oltre i 2.000 metri. L’obbiettivo è essere pronti al 100% per iniziare l’estate in grande.