Auto contro moto a Montjovet, un ferito

Intervento del 118 a Montjovet in frazione Berriat, davanti al Municipio, alle ore 14,40 di oggi in soccorso a centauro rimasto ferito in un incidente stradale. Si è trattato di un impatto tra un'auto e una moto condotta da un 43enne, residente in provincia di Torino, che dopo essere stato medicato sul posto è stato preso in carico dal Pronto soccorso.

Le sue condizioni non sono gravi; la dinamica dell'incidente è in fase di valutazione da parte delle Forze dell'ordine intervenute sul posto insieme ai sanitari.