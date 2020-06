Incidente in autostrada, due feriti

Due cittadini marocchini di 33 e 23 anni, residenti in Valle, sono finiti in ospedale per i traumi riportati in un incidente stradale autonomo avvenuto alle 3 della notte scorsa sull'autostrada A5 in direzione Aosta, all'altezza del casello di Chatillon.

La dinamica dell’incidente è in fase di valutazione da parte della Polizia stradale, intervenuta sul posto insieme a 118 e Vigili del fuoco. L'allerta ai soccorritori è stato da altri automobilisti; i due infortunati sono stati ricoverati nel reparto di Traumatologia dell'ospedale Parini di Aosta; la prognosi per entrambe è di 30 giorni.