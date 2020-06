Ripristinato da Anas collegamento internazionale Piccolo e Gran san Bernardo

Da questa mattina sono riaperti regolarmente al transito i valichi alpini internazionali del Piccolo San Bernardo, lungo la statale 26 “della Valle d’Aosta”, e del Gran San Bernardo”, sulla statale 27 “del Gran San Bernardo”, in Valle d’Aosta.

La riapertura è stata consentita dal ripristino della regolare viabilità alle frontiere disposta dalle Autorità francesi e svizzere. In Piemonte, riaperto dalle 10:00 di questa mattina anche il versante francese del Colle del Moncenisio, proseguimento oltre il confine di Stato della strada statale 25 “del Moncenisio”.

Lungo la tratta francese del Dipartimento della Savoia permane, come di consueto, il limite di transito ai veicoli con peso superiore a 19 tonnellate. La tratta italiana della statale 25 è rimasta accessibile senza limitazioni durante l’intera stagione invernale mentre le statali 26 e 27, in Valle d’Aosta, sono state riaperte al transito - dopo lo sgombero neve - all’inizio del mese di giugno in attesa del provvedimento di sblocco delle limitazioni per i collegamenti oltre confine di Stato.

