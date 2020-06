Perloz: Apre lunedì la nuova microcomunità per anziani

Pronta da marzo, in questi mesi di lockdown è stata temporaneamente utilizzata come 'primo ricovero' per anziani positivi al Covid-19, ma quell'emergenza è terminata e lunedì 15 giugno aprirà al suo vero scopo la nuova microcomunità di Perloz.

La struttura, con 18 posti letto e gestita direttamente dall'Azienda Usl VdA, si caratterizzerà come una 'Unità di cure residenziali estensive ad elevata integrazione sanitaria', in grado di fornire un'assistenza sociosanitaria alle persone non autosufficienti. Vi saranno ricoverati pazienti dimessi dalla Rsa, dalla clinica di Saint-Pierre o dall'ospedale, in attesa di poter essere destinati alle micro-comunità o al proprio domicilio.

"In questi mesi di emergenza - spiega l'assessore alla Sanità, Mauro Baccega - è emersa chiaramente la necessità di perseguire l'obiettivo già impostato nel 2019 di riorganizzare le strutture socio-assistenziali per garantire, in almeno 4 o 5 poli distribuiti su tutto il territorio valdostano delle strutture di carattere sanitario a gestione diretta dell'Azienda Usl tenuto conto dei sempre maggiori bisogni sanitari dei nostri anziani ricoverati nelle micro comunità. La struttura di Perloz è il primo tassello di questa strategia".

Secondo il commissario dell'Usl Angelo Pescarmona "si tratta di un'attivazione importante soprattutto in questo momento in cui si deve tornare gradualmente all'operatività a pieno regime delle micro-comunità sul territorio.