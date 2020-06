Courmayeur: Edizione 2020 del concorso "Balconi fioriti, giardini curati, dehors invitanti"

Valorizzare e abbellire abitazioni, attività commerciali e turistico-ricettive, aree verdi e giardini, per rendere più accogliente, colorato e gradevole Courmayeur. Con questo obiettivo il Comune di Courmayeur lancia la terza edizione del Concorso “Balconi fioriti, giardini curati, dehors invitanti 2020”. In questo momento di Fase2 - Covid19 incentivare nei cittadini i valori ambientali e la cultura del verde come elemento di decoro, diventa anche un momento per dare nuova veste al paese tutti insieme, uniti dai valori ambientali e dall’amore per la montagna che caratterizza la comunità di Courmayeur.

I colori e gli allestimenti rappresenteranno una nuova fase utile a riempire il vuoto delle strade dei mesi di quarantena e a dare a Courmayeur una nuova atmosfera di ritorno, lento, alla normalità, seppur in presenza delle misure per combattere la diffusione del Coronavirus.

Il concorso, a partecipazione gratuita, avrà durata dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020. Le spese relative all’allestimento saranno a carico dei partecipanti e non saranno rimborsabili. L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 luglio 2020. Entro la data del 31 luglio 2020, gli allestimenti dovranno essere completati.

Al concorso possono partecipare proprietari, affittuari di unità immobiliari residenziali, singolarmente o per gruppi familiari o condominiali, nonché gli esercizi commerciali, produttivi e turistico-ricettivi presenti sul territorio di Courmayeur. Non possono partecipare gli enti pubblici o assimilati e chi svolge attività professionale assimilabile all’oggetto del concorso.

Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate tramite apposito modulo scaricabile in allegato o ritirabile presso l’ufficio protocollo (piano primo) del Municipio e presso la Biblioteca.

Ogni concorrente è tenuto a scegliere una sola delle categorie previste, a fotografare il proprio allestimento e far pervenire la o le fotografie (non più di 5 per allestimento), unitamente al modulo di iscrizione debitamente compilato, indicando il nominativo del partecipante, la precisa localizzazione dell’allestimento e l’oggetto (balcone, terrazzo, finestra, veranda, orto, giardino, ecc…), tramite mail a info@comune.courmayeur.ao.it con oggetto “Concorso Balconi fioriti, giardini curati, dehors invitanti 2020”.