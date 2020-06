Il Premio Strega giovani 2020 è stato ospite a Incontri d'autore

Non abita, come il Premio Strega 2017 Paolo Cognetti, in Valle d’Aosta ma agli amanti della lettura della nostra regione Daniela Mencarelli, recente vincitore dello Strega giovani 2020, è certo noto. E’ stato, infatti, ospite della rassegna on-line "Incontri con l'autore", organizzata dalla libreria Brivio di Aosta, lo scorso 25 maggio.

Al pubblico valdostano Daniele Mencarelli ha presentato il suo recente romanzo "Tutto chiede salvezza" (Mondadori), vincitore del Premio Strega giovani, assegnato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni provenienti da 58 scuole superiori distribuite in undici regioni italiane e tre città all’estero. E' entrato, di conseguenza, tra i sei finalisti che giovedì 2 luglio prossimo al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma e in diretta su Raitre si contenderanno il Premio Strega 2020.

“Dedico questo momento a tutti quelli che oggi sono in trattamento sanitario oblatorio”, ha detto a caldo Mencarelli dopo la vittoria.

La partecipazione di Mencarelli è un valore aggiunto per la rassegna "Incontri con l'autore"che ha ospitato anche altri scrittori di rilievo nazionale come Silvia Montemurro, Simona Lo Iacono e Alessandro Barbaglia.