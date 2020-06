Nus: Indagato il sindaco Camillo Rosset per interesse privato in atto d'ufficio

Aveva votato in Giunta comunale un atto che autorizzava la realizzazione, vicino al campo sportivo comunale, di un padiglione polivalente da parte di un privato residente, l'ex consigliere regionale Paolo Contoz, che intendeva principalmente utilizzarlo per scopi ludico culturali nonchè per le associazioni del territorio e la Protezione civile.

Ora il sindaco di Nus, Camillo Rosset, è indagato per interesse privato in atto d'ufficio perchè Contoz è suo cugino (anche se non di primo grado) e, per la procura, Rosset non avrebbe dovuto presenziare a quella riunione ma soprattutto non avrebbe dovuto votare la delibera.

Quando Paolo Contoz (che non è indagato in quanto aveva inoltrato regolare domanda agli uffici comunali e non risulta avesse mai esercitato pressioni sul sindaco) aveva presentato il progetto per la realizzazione del padiglione, Camillo Rosset non aveva nascosto le proprie perplessità circa l'impatto estetico della struttura e votò favorevolmente per la realizzazione solo dopo averne accertato lo scopo sociale e culturale dell'iniziativa.

Il primo cittadino 'neuventse' era poi stato denunciato dal consigliere comunale Remo Domanico, che alla Procura presentò anche un esposto in relazione all’affidamento in gestione del Castello di Pilato, edificio storico di Nus, a una società privata.