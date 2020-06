Flash-mob antirazzista lunedì ad Aosta in memoria di George Floyd

Flash-mob della Rete antirazzista VdA in piazza Chanoux ad Aosta, lunedì 8 maggio alle ore 18, per ricordare la morte violenta e assurda di George Floyd, ucciso a Minneapolis dall’agente di polizia Derek Chauvin durante quello che doveva essere un semplice accertamento.

"Tutti al flashmob 'We can,t breathe' per commemorare George Floyd - si legge nella nota pubblica sulla pagina Fb della Rete - per manifestare contro il razzismo e ricordare i migranti che continuano, nel disinteresse generale, a rischiare la vita nel Mediterraneo, a subire i respingimenti illegali dall'Europa, a essere confinati, con la scusa del Covid19, sulle navi di fronte ai porti italiani. Sarà una protesta pacifica, in sicurezza, nel rispetto del distanziamento fisico che non deve diventare distanziamento sociale".

I partecipanti al Flash-mob staranno "piegati sul ginocchio, con la testa abbassata e il pugno in alto, per 8 minuti e 46, il tempo che Floyd ci ha messo a morire, muniti di mascherina con la scritta “I Can’t Breathe” e di un metro (un righello, un metro da sarta o da falegname...) per disporsi alla giusta distanza ed evitare assembramenti".