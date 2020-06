Si apre voragine, chiusa statale 26 a Settimo Vittone

l'Anas ha chiuso d'urgenza la statale 26 per la Valle d'Aosta, in entrambe le direzioni, poco prima delle 18,30 di oggi, mercoledì 3 giugno, a causa di una voragine formatasi nell'asfalto che è ceduto al chilometro 41+800 nel territorio del Comune di Settimo Vittone. Nessuna vettura è rimasta coinvolta ma il traffico è stato deviato sulla viabilità

secondaria. Sono ora in corso le verifiche tecniche lungo quel tratto della statale dove, all'altezza della frazione Montestrutto, sono in corso i lavori per la realizzazione del collettore fognario.