Aosta: Assessore Girasole, 'la Festa del Quartiere Cogne si farà anche quest'anno'

"Seppure in forma diversa rispetto all'evento del giugno scorso e seppure in altro periodo, anche quest'anno organizzeremo la Festa del Quartiere Cogne di Aosta". Lo annuncia l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta, Luca Girasole, precisando che "ora più che mai abbiamo bisogno di momenti di socializzazione, di stare insieme e di rinforzare quel senso di comunità che ci aiuterà ad uscire presto da questa situazione".

A breve gli Uffici dell'assessorato forniranno i dettagli "su questo e sui molti altri eventi di socializzazione che programmeremo per l'estate aostana", assicura Girasole.

Lo scorso anno la festa era stata organizzata sabato 1 giugno, realizzata dall'Amministrazione comunale di Aosta con le associazioni territoriali cittadine.

"Gli abitanti del quartiere Cogne hanno accolto questa festa con un entusiasmo e una passione che ci avevano emozionato - ricorda l'assessore Girasole - anche perchè era nata come momento aggregativo in risposta agli episodi di vandalismo e microcriminalità che nei mesi precedenti avevano interessato il quartiere e il messaggio, evidentemente, era stato recepito al di là delle nostre migliori aspettative".

Il programma delle iniziative era stato ricco e molto apprezzato: in via Vuillerminaz erano stati organizzati giochi per bambini e adulti così come nei giardinetti di via Vuillerminaz e nel campo da basket adiacente, con scivoli gonfiabili e salterelli, palloncini, truccabimbi, zucchero filato; poi tornei di carte e bocce, il tutto con animazione musicale.

Il concerto della Banda musicale di Aosta aveva preceduto lo spettacolo di magia di un mago professionista. Poi la cena conviviale cui aveva fatto seguito una serata danzante a ingresso libero che aveva trasformato l'area della festa in una vera e propria 'discoteca a cielo aperto'.

All'interno dell'area dei festeggiamenti era stata allestita una zona con gazebo dedicati alle associazioni presenti sul territorio, che avevano illustrato la propria attività all'interno del quartiere Cogne.