Aosta: Riaprono i Giardini dei ragazzi

"Ritenendo molto importante garantire la possibilità di far svolgere le attività ludiche e motorie ai bambini e ai ragazzi dopo il periodo di confinamento a casa per l'emergenza sanitaria" l'assessorato regionale all'Ambiente ha disposto la riapertura dei Giardini dei ragazzi in Via Festaz e quelli in Via Antica Zecca in zona Sant'Orso, ad Aosta.

La riapertura avverrà secondo le recenti linee guida per la gestione in sicurezza nella Fase 2 dell'emergenza Covid-19. e l'ingresso ai giardini sarà contingentato.

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19, il sabato e la domenica dalle 14 alle 19. I bambini/ragazzi devono essere accompagnati dai genitori. E' inoltre obbligatorio l'uso della mascherina per l'utilizzo dei giochi, che verranno igienizzati giornalmente.