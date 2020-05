Un succes la leçon 'Nous et l'Europe' pour les jeunes valdotains

À l'occasion de la Fête de l'Europe, vendredi 29 mai à eu lieu la leçon à distance 'Nous et l'Europe', dédiée aux élèves valdôtains des lycées et tenue par Gianpaolo Meneghini, du secrétariat général du Parlement européen.

Cela a été organisé par l'assessorat régional des affaires européennes par le biais du Centre Europe Direct Vallée d'Aoste et en collaboration avec l'assessorat de l'éducation. La leçon s'est concentrée sur les étapes fondamentales de l'histoire de l'Union européenne, sur ses institutions et, en particulier, sur le Parlement européen, pour ensuite aborder la question de la démocratie représentative et des opportunités pour les jeunes.

Une occasion de parler des enjeux européens, d'approfondir des sujets pouvant être utiles au parcours d'étude de chaque jeune et de comprendre le rôle de chaque citoyen européen. À la fin de la leçon, il y a été de la place pour un débat entre les participants et Meneghini: les étudiants ont eut la possibilité d'intervenir en demandant plus d'informations sur les sujets traités et en obtenant des réponses à leurs curiosités.