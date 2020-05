Comprava marijuana per posta per poi spacciarla, arrestato 22enne

Omar Atioui, 22enne residente ad Aosta, è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile della Questura del capoluogo regionale per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. In base alle indagini della polizia, Atioui acquistava droga tramite un account sui social e se la faceva spedire a casa. "In tempi di Lockdown - spiega la Questura in una nota - la difficoltà di reperire sostanze stupefacenti sul mercato interno a causa dell'attuale emergenza sanitaria, spinge i pusher locali a 'inventarsi' nuovi canali per procacciarsi lo stupefacente: è bastato un account sul noto social network 'Instagram' per gestire l'acquisto di sostanze stupefacenti direttamente dall'estero e farselo recapitare comodamente a casa".

Gli agenti, coordinati dal commissario capo Francesco Filograno, hanno scoperto nei giorni scorsi che erano arrivati due pacchi dalla Spagna per il giovane pusher e si sono presentati a casa sua per una perquisizione che ha portato al sequestro di 833 grammi di marijuana divisa in quattro confezioni e di 1.900 euro in contanti. Dall'analisi del cellulare sequestrato i poliziotti potrebbero risalire ad eventuali contatti di Atiouil che risulta inoltre già segnalato per rapina.