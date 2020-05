Saint-Christophe: Con i soldi non spesi per le refezioni istituito servizio assistenza bambini a domicilio

A Saint Christophe il lavoro di Giunta è collegiale tanto che l’idea che frullava in testa dai primi di maggio all’assessora cultura, istruzione pubblica, servizi scolastici e attività di gemellaggio, Nadia Noro, è stata accolta senza battere ciglio.

“Nella prima parte della Fase 2 Covid, ai primi di maggio – spiega la signora Noro (nella foto) - ho pensato ai genitori che riprendevano, finalmente, con le proprie attività professionali ma che, con scuole chiuse, si ritrovavano a gestire con difficoltà i bambini. Data l'interruzione del servizio di refezione scolastica dal mese di marzo aggiunge l’assessora – abbiamo verificato il risparmio del Comune e cercato di investire questo risparmio in qualcosa di utile per le famiglie”.

E così è stato. In collaborazione con la cooperativa Noi&gliAltri, che già forniva il servizio di refezione, “siamo riusciti a creare due progetti: uno di babysitting a domicilio e uno come aiuto per lo studio per i bambini compresi nella fascia di età tra i 3 e 10 anni come assistenza di babysitting e tra i 6 e 13 anni per l'aiuto allo studio”.

Tutto questo in attesa per rispondere per quanto possibile alle esigenze di assistenza ai più piccoli in attesa di avere linee guida per i centri estivi e, quindi, per organizzare al meglio la loro estate.

Il costo totale dei servizi è di 19,42 euro all'ora di cui 4 euro a carico della famiglia e i restanti 15,42 a carico del comune. Un’opportunità concreta messa in campo dal Comune per consentire ai genitori di rifiatare ma anche per riprendere le proprie attività lavorative quanto mai necessarie in questo momento di grave crisi anche economica.

LE FAMIGLIE SONO STATE MESSE A CONOSCENZA DELL’INIZIATIVA CON LA LETTERA CHE PUBBLICHIAMO

“L’Amministrazione comunale, visto il difficile momento che la società sta vivendo a causa della Pandemia Covid-19, che ha sospeso le attività scolastiche di ogni ordine e grado mettendo in seria difficoltà le famiglie, ha previsto di intervenire attraverso uno stanziamento di bilancio di € 35.000 per venire incontro alle necessità più urgenti legate alla vita di ogni giorno.

Non si pretende con questa iniziativa di risolvere in toto i problemi che questo virus sta causando alla società intera, che in questo recente periodo sta cercando di risollevarsi dopo più di due mesi di blocco di tutte le attività sociali ed economiche.

L’iniziativa dell’Amministrazione va intesa come un aiuto a quelle famiglie che hanno la necessità di un sostegno nella cura dei propri figli attraverso un intervento che dia una certezza di professionalità, di sicurezza e di tranquillità.

Considerando che il periodo della refezione scolastica di fatto ha cessato dal giorno del 3 marzo u.s. si è pensato di poter realizzare, con il sostegno di un rapporto consolidato con la cooperativa Noi e Gli Altri , gestore del servizio mensa, questo accordo di intervento verso le famiglie di Saint-Christophe, che viene allegato alla presente, per la presa visione e la possibile adesione.

Oltre alla Cooperativa, è sempre possibile per qualsiasi informazione prendere contatto con l’Assessore Comunale ai servizi scolastici Noro Nadia al n.tel 339-3146650."

IN BASSO I PROGETTI NEL DETTAGLIO