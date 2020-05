Denunciato 84enne che ha investito con auto nonna e nipote

I carabinieri di Saint-Pierre hanno identificato e denunciato per lesioni personali stradali gravi il presunto autore dell'investimento avvenuto il 25 maggio scorso, in paese, ai danni di una donna di 72 anni che stava passeggiando con la nipotina di un anno in frazione Praximond.

Si tratta di G. S., di 84 anni, residente nella cintura di Aosta. I militari dell'Arma gli hanno ritirato la patente e sequestrato l'auto, che mostra danni compatibili con l'investimento. Sono arrivati a lui dopo aver raccolto testimonianze, analizzato le immagini delle telecamere presenti nella zona dell'incidente e verificato visivamente alcuni veicoli transitati al momento del fatto. Non è scattata la denuncia per omissione di soccorso in quanto l'anziano ha dichiarato di non essersi accorto dell'incidente. La donna investita ha riportato una prognosi di 60 giorni mentre la piccola è sostanzialmente illesa.