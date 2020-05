Sequestro preventivo per la discarica di Pompiod ad Aymavilles

Con la fine del lavoro del consulente tecnico è venuta meno la necessità di sequestro probatorio della discarica di Pompiod, ad Aymavilles, su cui pende un'inchiesta con quattro indagati per

L'ipotesi dei reati di inquinamento ambientale e gestione illecita del sito di smaltimento per la procura di Aosta sussiste, così la pm titolare del fascicolo, Eugenia Menichetti, ha disposto con un decreto il sequestro preventivo d'urgenza della discarica di Pompiod, ad Aymavilles. L'obiettivo del magistrato è impedire le conseguenze dei reati o la loro reiterazione da parte dei quattro indagati, considerato che con la fine del lavoro del consulente tecnico, in questi giorni è venuta meno la necessità di mantenere il sequestro probatorio effettuato a novembre e il sito sarebbe potuto essere riaperto.

L'11 dicembre 2019 l'ingegnere Claudio Mattalia era stato incaricato dal magistrato di svolgere l'analisi e la caratterizzazione dei rifiuti della discarica, alla luce delle autorizzazioni concesse dalla Regione e della normativa vigente. Aveva già svolto un'analoga consulenza in un'altra inchiesta nei primi anni 2000, quando poi la discarica era stata chiusa.



Sono indagati dalla Guardia di finanza e dal Corpo forestale valdostano l'attuale amministratore unico di Ulisse 2007 srl, società gestrice, Umberto Cucchetti, il rappresentante legale di Agrigarden Ambiente srl, collegata a Ulisse 2007, Fabrizio Zandonatti, l'ex gestore della discarica, Silvio Cuneaz, e la dirigente regionale responsabile del settore Ambiente, Ines Mancuso.

Secondo gli inquirenti sono 1.150 le tonnellate di rifiuti di categorie non ammesse - e provenienti da fuori regione - ma comunque depositate dal giugno 2018, tra cui anche metalli pesanti, idrocarburi pesanti e idrocarburi policiclici aromatici. Il sequestro era scattato il 19 novembre 2019.