Nonna e nipotina investite da auto pirata

Una bimba di un anno e la nonna, una pensionata valdostana 72enne sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina in frazione Praximond a Saint-Pierre.

In base alla prima ricostruzione dell'accaduto, la donna e la piccola, che era nel passeggino, sono state investite da un'auto il cui conducente poi si è dato alla fuga e ora è ricercato dai carabinieri. L'anziana è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata, nell'incidente ha riportato un politrauma. La bambina è stata trasferita d'urgenza al Pronto soccorso e poi ricoverata per policontusione in Pediatria.

Quanto all'automobilista pirata, rischia denunce per omissione di soccorso e lesioni personali colpose, oltre a eventuali e pesanti sanzioni amministrative.