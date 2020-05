Nessun contagio e nessun decesso da Covid-19 in Valle

Verso l'azzeramento, i dati sul contagio da Covid-19 in Valle d'Aosta. Nelle ultime 24 ore non sono stati rilevati nuovi casi di positività per il coronavirus e non ci sono stati ulteriori decessi. Lo riporta il bollettino dell'Unità di crisi. Da segnalare che resta un paziente in Rianimazione dopo alcuni giorni in cui il reparto era rimasto vuoto da casi Covid, ma quattro degenti sono stati dimessi questa mattina.

I morti dunque sono sempre 143 (72 uomini e 71 donne, tra i 45 e i 100 anni, età media 83 anni). I contagiati sono 1.175 dall'inizio dell'epidemia e 113 quelli attuali (ieri erano 118). I guariti salgono a 919 (cinque in più di ieri). Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 25 e gli altri 87 contagiati sono invece in isolamento domiciliare.