Uv, La Vallée d’Aoste ne peut pas attendre outre l’automne pour le nouveau Conseil Régional

La crise sanitaire est arrivée en Vallée d’Aoste dans le pire des moments possibles, dans une situation de grande instabilité politique et avec un Conseil Régional et un Gouvernement en régime de prorogatio et, par conséquent, autorisés à la gestion que de dossiers concernant l’administration ordinaire. Au fur et à mesure que la crise sanitaire a avancé, l’ordinaire est devenu de plus en plus extraordinaire et l’opportunité de réponses rapides et opératives est devenue une nécessité.

Les réponses rapides ont, forcément, requis des exceptions au processus politique décisionnel habituel. Les passages du normal débat politiques à l’intérieur des organes des mouvements ont dû être contournés en raison des nécessités de l’émergence.

Cela a porté, dans les faits, à une centralisation des choix et de leur responsabilité sur les charges apicales de l’administration. La conséquence a été que, souvent, l’organisation des mouvements est restée forcément passive dans la programmation des actions et cela a rendu difficiles la normalité des rapports entre élus et mouvements politiques.

Les délibérations, les projets de loi, les ordonnances arrivent aux mouvements quand les décisions sont prises et formalisés, sans aucune possibilité d’intervention dans les décisions. Il s’agit de passages de centralisation de pouvoir, causés par la contingence de la crise, qui sont bien connus au niveau national tout comme au niveau local.

Une situation difficile à gérer à laquelle on doit ajouter l’éventualité d’un prolongement de l’état de crise sanitaire de 6 mois supplémentaires, finalement jusqu’au 31 janvier 2021, il est supposé. Cette possibilité, dans la situation actuelle, déplacerait la première date utile pour l’indiction des élections régionales au début printemps 2021.

Une possibilité qui est, en tout état de cause, insoutenable pour la Vallée d’Aoste et qui demande une prise de position du Conseil pour pouvoir prévoir les élections dans le plus bref délai, conformément avec la situation sanitaire.