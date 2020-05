Al via alla Questura di Aosta la consegna permessi di soggiorno

Da oggi lunedì 18 maggio l’Ufficio Immigrazione della Questura di Aosta ha ripreso la consegna dei permessi di soggiorno e ai rinnovi dei richiedenti asilo.

Gli utenti interessati riceveranno sull'utenza telefonica indicata nell'istanza, la data e l’orario dell’appuntamento fissato per il ritiro o per la convocazione presso la Questura.

In ragione delle misure anticontagio da Covid-19, l'ingresso sarà contingentato e subordinato all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Verranno prese in considerazione eventuali urgenze.

Questo l’orario degli sportelli: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì;

dalle ore 14,30 alle ore 16,30 il lunedì e il mercoledì.