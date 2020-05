I maestri di sci piangono la morte di Flavio Collomb

Lutto fra i maestri di sci valdostani. E' morto ieri sabato 16 maggio Flavio Collomb, 81 anni, più che un maestro di sci un'autentica 'istituzione' a La Thuile, ma anche per tutto il mondo dell’insegnamento sulla neve in Italia.

"Flavio è stato una figura storica per tutta l’Associazione e in modo particolare per la comunità di La Thuile - commentano in una nota Beppe Cuc, presidente Associazione valdostana maestri di sci-Avms e Ferruccio Baudin, direttore scuola sci La Thuile – i maestri di sci della Valle d’Aosta si stringono intorno alla famiglia in questo momento di grande dolore”.

Collomb è stato uno dei soci fondatori della scuola di sci del Rutor. Nell’estate 1967 insieme ad altri maestri di sci cercò di sfruttare il ghiacciaio estivo per completare l’offerta turistica della località.

Iniziò a sciare a vent’anni, per anni era stato battipista a Courmayeur e poi in Val d’Isère. Solo in seguito scelse di partecipare al corso maestri e di sostenere gli esami per diventare professionista. Insegnò per oltre 50 anni alla scuola di sci di La Thuile, struttura che costruì con le sue mani insieme a tanti altri colleghi della vallata.