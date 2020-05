Roisan: Un gruppo di residenti inascoltati dal sindaco

“Da circa una decina d’anni, il Piano regolatore comunale di Roisan prevede la realizzazione di un nuovo tratto di strada comunale, lungo circa 200 metri, al servizio di alcuni terreni edificabili nella frazione Champvillair-Dessus.

Tutti i proprietari dei terreni pagano regolarmente l'IMU e, in alcuni casi, hanno dovuto corrispondere ingenti oneri di urbanizzazione al Comune per effettuare interventi edilizi.Tuttavia i terreni, pur trovandosi in una zona edificabile, risultano non serviti da una strada comunale (basterebbero, appunto, i circa 200 metri previsti dal piano regolatore).

Questa situazione ha gravissimi riflessi sul valore commerciale di alcuni di questi fondi, particolarmente penalizzati dall'impossibilità di accesso; per queste situazioni, i rispettivi proprietari hanno dato mandato ad agenti immobiliari/consulenti di reperire informazioni anche presso il Comune, senza ricevere alcuna risposta concreta (il Comune rimanda la palla ad un Consorzio di privati nonostante quanto previsto dal piano regolatore).

Siamo consapevoli delle ristrettezze di questo periodo storico per gli enti locali ma questa strada sarebbe dovuta essere già stata realizzata da tempo; sulla questione abbiamo anche sollecitato un'iniziativa presso il Consiglio comunale alla quale dovrebbe essere data una risposta nei prossimi giorni.

Ci auguriamo che possano esserci notizie positive, perché non riteniamo giustificabile una tale indifferenza rispetto a un problema – almeno per noi – così rilevante. Abbiamo quindi deciso di segnalare questa situazione anche alla stampa nella speranza che, attirando l’attenzione degli organi d’informazione, si possa sollecitare la soluzione della problematica.

Un piccolo gruppo di reisaens