Assessora Certan, 'possibile aprire le scuole questo mese'

Spinge a tutta forza per il rientro in classe l'assessora regionale all'Istruzione, Chantal Certan, la quale ha presentato alla Giunta, che lo sta esaminando, un 'piano rientro' nelle scuole che non esclude il ritorno in classe degli alunni a maggio e per tutto giugno, ma che guarda anche a settembre.

L'assessora Certan ha ribadito che "occorre tenere in considerazione l'aspetto sociale e il ruolo della scuola per le famiglie che devono ripartire. Non conosco le situazioni delle scuole nelle altre regioni ma in Valle d'Aosta l'80% delle classi (ovvero 820 su oltre 1.100) ha meno di 20 alunni, ci sono scuole di montagna con un rapporto insegnante-alunni da uno a tre a uno a cinque. Le condizioni sono particolari, quindi è possibile pensare di prevedere un rientro con orari e numeri ridotti".

La prima bozza del piano di rientro contiene un protocollo sanitario (mascherine a tutti gli alunni, gel igienizzante all'ingresso delle aule ecc.) che Certan assicura dovrà essere rispettato alla lettera. "Crediamo che percorrrere questa strada - ha detto il presidente della Giunta, Renzo Testolin - possa essere positivo per non trovarci in ritardo, anche se l'apertura delle scuole fose a settembre. E' stato avviato un percorso di confronto e di condivisione con i dirigenti scolastici e con gli enti locali".