Cva segnala 'occhio a telefonate-truffa di chi si spaccia nostro operatore per carpirvi dati'

In questi giorni sono giunte alla società energetica Compagnie valdotaine des eaux-Cva, diverse segnalazioni da utenti che hanno ricevuto telefonate da parte di sconosciuti che si qualificano come incaricati della stessa Cva.

"Vogliamo segnalare ai nostri utenti che non siamo noi a telefonare - spiega in una nota l'Ufficio funzione marketing e relazioni esterne di Cva- qualunque sia il pretesto utilizzato da chi chiama (presunti errori di fatturazione, possibili sconti sul valoredell’energia, offerte in scadenza da rinnovare), lo scopo di queste telefonate è quello di indurre il cliente a fornire i propri dati personali e di fornitura riportati in bolletta".

La società sottolinea che "qualora già clienti di Cva Energie, abbiamo già tutti i dati che vengono chiesti e quindi non è necessario fornirli. Ipotizziamo che la richiesta sia volta ad ottenere le informazioni utili per poi effettuare, attraverso un raggiro, il passaggio a un altro fornitore di energia elettrica a condizioni non chiare".

Cva Energie ricorda infine che "gli operatori del nostro Call Center lavorano soprattutto sulle chiamate in entrata da parte dei clienti. In caso di campagne commerciali che prevedano anche telefonate agli utenti, è nella nostra etica presentarci sempre con estrema chiarezza e trasparenza, dichiarando fin da subito le specifiche finalità della chiamata. Inoltre, le nostre campagne sono sempre annunciate con anticipo sul nostro sito web e sui media locali".

L'invito, prima di fornire telefonicamente qualsiasi dato, è di verificare la veridicità dell’identità di chi sta chiamando, contattando il Servizio Clienti di Cva Energie al numero verde 800 99 89 44 oppure scrivendo tramite Whatsapp al numero 324 8611111 o via e-mail al servizioclienti@cvaenergie.it .