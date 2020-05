Casino de la Vallée, riaprire si ma quando e come nessuno lo sa

Assenti i rappresentanti della proprietà (99% Regione e 1% Comune di St-Vincent), si è svolta ieri lunedì 11 maggio una riunione del vertice aziendale al Casino de la Vallée, in vista della riapertura al pubblico della Casa da gioco, prevedibile comunque non prima del prossimo luglio. Oggi tutto è rimasto come il 9 marzo scorso, giorno della chiusura; i lavori per adeguare la struttura alle norme di contenimento di contagio Covid-19 dovrebbero durare circa due mesi e intanto ieri si è svolto il primo sopralluogo del medico aziendale per la verifica su come applicare le direttive sanitarie di emergenza Coronavirus nelle sale di gioco.

Il direttore generale, Stefano Silvestri, spiega: "Lavoriamo un passo dopo l'altro per garantire quando riapriremo massima sicurezza e serenità a clienti e dipendenti". Dal 9 marzo al Casino di St-Vincent non è stato ancora effettuato un test per valutare come organizzare il distanziamento sociale e come controllare l'utilizzo dei dispositivi di protezione da parte dei clienti e dei dipendenti. Al momento è stata solamente formulata l'ipotesi di tenere spente metà delle slots per creare le necessarie distanze tra i clienti.

Sulla riapertura della Sala Evolution però ancora non si sa nulla e non è stato ancora deciso quale tipo di termoscanner sarà utilizzato per misurare la temperatura corporea agli ingressi. E dire che le premesse per la ripresa tutto sommato ci sono: ogni giorno i clienti più affezionati telefonano al centralino della Casa da gioco per sapere quando riapriranno i battenti; il call center prende tempo.